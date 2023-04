'Mercedes tast nog in het duister over oorzaak uitvalbeurt Russell'

Het team van Mercedes kende anderhalve week geleden een redelijk sterke zondag in Australië. Beide coureurs konden zich in het gevecht met de koplopers mengen, maar alleen Lewis Hamilton eindigde op het podium. George Russell viel uit met motorproblemen en het lijkt erop dat men nog in het duister past over de oorzaak van deze problemen.

Russell begon zeer sterk aan de race op het circuit van Albert Park in de stad Melbourne. De Britse coureur greep de leiding van de race bij de start, maar viel uiteindelijk ver terug na een ongelukkig getimede pitstop. Na de rode vlag begon Russell met een opmars, maar deze moest hij vroegtijdig staken. De Mercedes viel stil op het rechte stuk en de vlammen waren duidelijk zichtbaar.

Russells motor had het begeven en dat bezorgde Mercedes nogal wat kopzorgen. Het was namelijk niet direct duidelijk wat er precies aan de hand was met de krachtbron van Russell. Volgens het goed ingevoerde Auto, Motor und Sport weet men bij Mercedes nog steeds niet wat er aan de hand was met de wagen van Russell. AMuS meldt namelijk dat de motor naar de fabriek in Brixworth is gestuurd, maar dat men daar niet weet wat er precies mis is gegaan.