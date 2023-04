Berger ziet in Hamilton ideale Ferrari-coureur

Lewis Hamilton beschikt over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft de ambitie uitgesproken om dat contract te verlengen, maar niet iedereen gelooft daar in. Gerhard Berger denkt dat Hamilton de situatie bij Ferrari kan fixen.

Hamilton is niet bezig met de sterkste seizoenstart uit zijn loopbaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelt met zijn Mercedes en dat spreekt hij dan ook uit in de media. Recent gaf Hamilton bijvoorbeeld aan dat hij voor zijn idee te ver naar voren zit in zijn auto. Twee weken geleden eindigde Hamilton nog als tweede in Australië, het was het eerste hoogtepuntje van het seizoen.

Senna

Voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger denkt dat Hamilton wel bij Ferrari zou passen. Hamilton wil bij Mercedes blijven, maar het aflopende contract zorgt voor speculatie. In gesprek met Kronen Zeitung gaat Berger daarmee verder: "Elke coureur wil voor Ferrari rijden. Bijna alle goede coureurs hebben dat trouwens ook gedaan. Ayrton Senna ging niet omdat hij dacht dat hij niet kon winnen met Ferrari. Misschien denkt Lewis er op dezelfde manier over."

Ferrari

Berger denkt dat Hamilton en Mercedes heel erg goed bij elkaar passen. De oud-coureur is van mening dat de Italiaanse renstal een stercoureur nodig heeft op het moment. Berger is duidelijk: "Als hij geen competitieve auto kan krijgen bij Mercedes en hij geen plekje kan vinden bij Red Bull, dan kan hij misschien denken dat hij niet wil stoppen en dus overstapt naar Ferrari. Misschien denkt hij dat hij daar alles voor elkaar kan krijgen."