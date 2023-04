Wolff twijfelt over nieuwe sprintformats: "Moeten geen honkbalknuppel gebruiken"

Formule 1 CEO Stefano Domenicali liet enkele weken geleden weten dat hij het format van het raceweekend wil omgooien. Daarna werd duidelijk dat men het format van het sprintweekend wil veranderen, mogelijk gaat dit al gelden in Azerbeidzjan. Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat er rustig aan wordt gedaan met de veranderingen.

Het lijkt erop dat de Formule 1 vanaf Azerbeidzjan gaat werken met een nieuw sprintformat. Bij dit nieuwe plan wordt er op vrijdag eerst een vrije training afgewerkt en daarna een kwalificatiesessie. Op de zaterdag wordt er dan eerst nog een kwalificatie afgewerkt en later op de dag een sprint. Of vrije trainingen in het gewone weekendformat blijven bestaan is ook nog twijfelachtig, Domenicali is hier immers geen fan van.

Conservatiever

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het lastig om zich uit te spreken over mogelijke veranderingen aan het weekendformat. De Oostenrijker spreekt zich uit bij Autosport: "Ik denk dat we het met elkaar eens zijn over het feit dat we de sport willen ontwikkelen en laten groeien. We moeten een middenweg vinden over wat het beste is. Ik ben hierin wat conservatiever. Ik vind de kwalificatie leuk en datzelfde geldt ook voor de Grand Prix."

Honkbalknuppel

Wolff hinkt echter op twee gedachten. De Oostenrijker weet dat veranderingen nodig zijn en heeft dan ook niets tegen de sprints. Wolff: "De keuze die Stefano gaat maken is goed. Ik denk dat we alle data moeten bekijken en we moeten kijken naar wat goed is voor het merk. Daarna moeten we misschien een paar dingen veranderen zonder dat we een honkbalknuppel gebruiken. We moeten een stanleymesje gebruiken om wat duidelijker te kunnen snijden."