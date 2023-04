Piastri blij met manager Webber: "Zijn verleden is soms mijn toekomst"

Oscar Piastri heeft zijn eerste drie Grands Prix uit zijn Formule 1-loopbaan achter de rug. De Australische McLaren-coureur scoorde vorige week in zijn thuisrace op het circuit van Albert Park zijn eerste punten. Piastri moet zijn weg nog vinden, maar hij is in ieder geval blij met de begeleiding van zijn manager Mark Webber.

Piastri wordt tegenwoordig bijgestaan door oud-coureur Mark Webber. De Australische manager zorgt ervoor dat Piastri goed op zijn plek kan komen in de koningsklasse van de autosport. Webber kent veel mensen in de paddock en hij verschijnt daarnaast ook nog regelmatig voor de camera voor zijn werk als analist.

Dezelfde route

Piastri is zeer blij met de hulp van Webber. De Australische coureur van McLaren werkt fijn samen met Webber en dat steekt hij niet onder stoelen of banken in gesprek met Channel 4: "Hij is echt enorm goed. Hij heeft dezelfde route als ik doorlopen en hij heeft vanzelfsprekend een geweldige loopbaan gehad hier in de Formule 1. Hij kent echt heel erg veel mensen in de paddock, eigenlijk kent hij bijna iedereen."

Dankbaarheid

De McLaren-coureur rekent op veel vlakken op de steun van zijn manager. Piastri vertrouwt blind op de kennis van Webber en dat stemt hem gerust: "Zijn verleden is soms mijn toekomst, hij zegt dat de hele tijd tegen mij. Soms worden er beslissingen gemaakt waar ik het niet mee eens ben, maar ik bedenk mij altijd dat hij in mijn schoenen heeft gestaan. Er is vast een goede reden voor waarom hij dat wil doen en daar ben ik dankbaar voor."