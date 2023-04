Wolff heeft geen plan B bij vertrek Hamilton

Lewis Hamilton is momenteel bezig met zijn tiende kalenderjaar in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft echter zijn aflopende contract nog niet verlengd en men vraagt zich af of hij wel doorgaat met racen. Teambaas Toto Wolff heeft in ieder geval geen plan B.

Mercedes is op teleurstellende wijze aan het seizoen begonnen. In de eerste twee Grands Prix kon de Duitse renstal nog geen potten breken, maar vorig weekend in Australië zag het er alweer een stuk beter uit. Hamilton kwam als tweede over de streep terwijl zijn teamgenoot George Russell ook bezig was met een aardige race, hij viel echter uit met motorproblemen.

Aangezien Hamilton zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd, vraagt men zich af of hij wel doorgaat met racen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht geen problemen. In gesprek met Autosport is Wolff daar duidelijk over: "Het klinkt misschien naïef, maar ik heb veel moeite met het bedenken van een plan B. Plan A is nog steeds mijn favoriet. Ik wil nog niet onderhandelen met andere coureurs, want ik ben blij met het huidige duo. Dat is voor mij wel zeker. Er is geen plan B, Lewis is het plan."