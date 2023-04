Prost verwacht crisis bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing domineert vooralsnog het huidige Formule 1-seizoen. De RB19 is veel sneller dan de auto's van de concurrentie en Max Verstappen en Sergio Perez lijken vooral elkaars rivaal te zijn. Bij Red Bull maakt men zich hier niet druk om, maar Alain Prost denkt dat een crisis nooit ver weg is.

Verstappen schreef tot nu toe twee Grands Prix op zijn naam. De Nederlandse regerend wereldkampioen kwam afgelopen weekend in Australië als winnaar over de streep en hij zegevierde ook al in Bahrein. Perez won de Saoedische Grand Prix in Jeddah en leek zichzelf daar te bombarderen tot de grote titeluitdager van Verstappen.

Scheurtjes

Viervoudig wereldkampioen en Formule 1-legende Alain Prost vraagt zich af of Red Bull nu slachtoffer gaat worden van de eigen successen. De Fransman legt zijn mening uit in zijn column voor L'Équipe: "Ze hebben een systeem waar één coureur het voordeel krijgt, Max Verstappen. Dat systeem heeft goed gewerkt, maar de eerste scheurtjes zijn zichtbaar. Sergio Perez is nu gesetteld bij het team en hij komt erachter dat hij zelf ook kan winnen."

Crisis

Prost ziet dat Red Bull ondanks de successen nu zomaar eens tegen problemen aan kan gaan lopen. De Oostenrijkse renstal ontkent elke vorm van spanningen, maar volgens Prost liggen de zaakjes toch wat anders: "Zelfs als de dominantie van Red Bull nu doorgaat, worden de komende weken echt cruciaal. Het is duidelijk dat er altijd een kink in de kabel kan komen, zelfs bij een topteam is een crisis nooit ver weg."