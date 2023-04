Horner trots op 'geduldige' Verstappen: "Hij deed dat heel erg goed"

Max Verstappen schreef gisteren de Australische Grand Prix op redelijk eenvoudige wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest in de openingsfase nog wel afrekenen met de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell. Teambaas Christian Horner was blij met de manier waarop Verstappen dit deed.

Verstappen kende een lastige start van de race op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Nederlander werd bij de start direct verschalkt door eerst Russell en daarna ook door Hamilton. Verstappen hield zijn hoofd koel en greep vervolgens de leiding door Hamilton vrij eenvoudig in te halen na de eerste herstart. Zijn zege kwam daarna op geen enkel moment meer in gevaar.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was na afloop trots op de werkwijze van Verstappen. De Brit deelde zijn mening na afloop met de internationale pers: "De twee Mercedessen kwamen heel erg goed weg bij de start, ze waren heel agressief bij de start. Max liet zijn geduld zien en maakte geen fout. De Mercedessen vielen vervolgens elkaar aan, George maakte een pitstop en toen kwam de rode vlag. Daarna was het een duel tussen Lewis en Max, hij deed dat heel erg goed. Daarna hoefde hij alleen nog maar de race te controleren."