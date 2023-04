Horner prijst Verstappen na 'lastige' kwalificatie: "Buitengewone prestatie"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige dag op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Oostenrijkse renstal zag Sergio Perez door het ijszakken, maar kon daarna wel juichen voor de pole position van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner haalde opgelucht adem na een lastige dag.

De weersomstandigheden in Melbourne waren zeer wisselvallig. Niemand wist precies of het zou gaan regenen en wanneer die mogelijke buien dan zouden gaan vallen. Het was dan ook vrijwel de gehele kwalificatie zeer druk op het circuit, ook omdat de coureurs de nodige moeite hadden om hun banden in het juiste window te krijgen.

Juiste window

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geeft het na afloop eerlijk toe. De Brit was blij met de pole position van Verstappen, maar bij Sky Sports is hij wel eerlijk: "De omstandigheden zorgden ervoor dat het enorm lastig was. Het draaide allemaal om de temperatuur en om het feit dat je de banden in het juiste window moest krijgen. Je ziet dat het de slagvolgorde heeft aangepast aangezien elke auto anders reageert op deze omstandigheden."

Buitengewoon

Horner is dan ook zeer trots op het resultaat van Verstappen. De Nederlandse coureur wist het hoofd koel te houden waardoor hij met een klein verschil de pole pakte. Horner: "Hij leverde een buitengewone prestatie. Onze strategie was een klein beetje afwijkend, we deden geen gewone opbouwronde en pushronde. Het draaide allemaal om het optimale rondje en de juiste temperatuur in de banden. Hij kreeg het helemaal voor elkaar in zijn rondje."