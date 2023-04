Snel Mercedes geen verrassing voor Alonso: "Ze zeggen dat ze Q3 niet eens kunnen halen"

Fernando Alonso leek in de Australische kwalificatie lang op weg naar de tweede startplaats. De Spaanse Aston Martin-coureur oogde snel, maar werd voorbij gestreefd door de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Voor Alonso is de snelheid van Mercedes allesbehalve een verrassing.

Alonso oogde zeer steady in de Australische kwalificatie en men verwachtte veel van de Spaanse tweevoudig wereldkampioen. Niemand had echter verwacht dat Mercedes zo sterk voor de dag zou komen, de Duitse renstal beleeft een teleurstellend seizoen en dat spreken ze dan ook uit. De tweede en de derde tijd lagen dan ook niet in de lijn der verwachting.

Geen verrassing

Alonso was niet bepaald ontevreden met zijn vierde tijd in de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Spanjaard gaf in gesprek met Sky Sports aan dat de pace van Mercedes voor hem zeker geen verrassing was: "Nee niet echt, ze waren ook in Jeddah al aardig snel. Ze waren hier ook snel in de tweede vrije training. Als je kijkt naar wat ze zeggen, dan hebben ze een auto die Q3 niet eens kan halen. Hier is het niet die auto."

Strategie

Alonso heeft zelf wel goede verwachtingen voor de Grand Prix van morgen. De Spanjaard denkt dat de wisselende weersomstandigheden voor veel verrassingen kunnen zorgen: "Ik denk dat er nog veel dingen onduidelijk zijn. De temperatuur zal morgen heel erg anders zijn, het zonnetje gaat schijnen. Ik denk dat niemand echt goed voorbereid is qua strategie en racepreparatie. Als de Mercedessen goed kunnen starten, dan kunnen ze Max misschien stoppen. Het wordt anders een saaie race voor Max."