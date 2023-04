Hamilton juicht na derde tijd: "Dit hadden we niet zien aankomen"

Lewis Hamilton liet in de Australische kwalificatie zien dat hij het kunstje nog niet verleerd is. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde de derde tijd achter zijn Mercedes-teamgenoot George Russell en polesitter Max Verstappen. Hamilton was tevreden en deelde een waarschuwing uit aan het adres van Red Bull Racing.

Hamilton oogde op de vrijdag niet bepaald sterk. De Mercedes leek ook in Australië weer flink tegen te vallen, maar in de kwalificatie bleek dit niet het geval te zijn. In het derde deel van de kwalificatie waren Hamilton en Russell aan het strijden om de pole, maar Verstappen was net iets sneller. Desalniettemin leverde het resultaat een applaus op in de pitbox van het team.

Hamilton was na afloop als een kind zo blij. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had dit resultaat niet verwacht. In gesprek met interviewster van dienst Naomi Schiff was hij duidelijk: "Ik ben hier zo blij mee! Dit hadden we niet zien aankomen. Ik ben echt blij en trots op het team! George heeft vandaag een geweldige job geleverd. Dat we op de eerste twee startrijen staan is voor ons echt een soort droom. We werken hier zo hard aan. Het is fantastisch dat we zo dicht bij Red Bull staan. Ik hoop dat we ze morgen kunnen laten werken voor hun geld."