Polesitter Verstappen tevreden: "We hebben voor morgen een goede auto"

Max Verstappen heeft de eerste stap naar de zege in Melbourne gezet. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had veel concurrentie, maar hij hield het hoofd ijzig koel. Verstappen pakte de pole position en versloeg daarmee de concurrentie van onder meer Mercedes en Fernando Alonso. Verstappen was vanzelfsprekend tevreden.

Verstappen zag zijn teamgenoot Sergio Perez al in het eerste gedeelte van de kwalificatie afvallen. Hierdoor moest Verstappen de eer voor Red Bull hooghouden en daar slaagde hij met vlag en wimpel voor. Het was zeer close in het laatste deel van de kwalificatie, maar Verstappen perste er op het laatste moment nog een razendsnel rondje uit.

Laatste run

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen zeer tevreden. Met een grote grijns nam hij de felicitaties in ontvangst en meldde hij zich bij interviewster van dienst Naomi Schiff: "Ik denk dat de laatste run heel erg goed was. We hebben het gehele weekend al moeite met vinden van het juiste window voor de banden. Maar in het derde deel van de kwalificatie ging alles naar wens met ons rondje."

Problemen?

In het laatste gedeelte van de kwalificatie bezorgde Verstappen zijn fans de nodige kopzorgen. Hij klaagde over de boordradio namelijk weer over allerlei problemen met zijn auto. Na afloop van de kwalificatie maakte hij zich geen zorgen: "Nee! We gaan verder met het finetunen van alles en we gaan daar hard mee verder. Ik denk dat we morgen een goede auto hebben, maar het was lastig om de banden in leven te houden. Het wordt heel interessant."