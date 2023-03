Conclusie Verstappen: "Er is weinig grip en asfalt is erg glad"

Max Verstappen kende een redelijke vrijdag op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed de snelste tijd in de eerste vrije training en werd derde in de tweede training. Verstappen klaagde veelvuldig over de boordradio in de eerste training, hij is echter positief over de rest van het weekend.

Verstappen gaat momenteel nog aan de leiding van het wereldkampioenschap en gaat dit weekend in Melbourne op jacht naar zijn tweede zege van het seizoen. De Nederlander liet tijdens de eerste vrije training meerdere keren zijn ontevreden blijken over de boordradio. Hij klaagde over problemen met zijn upshifts, downshifts en de remmen.

Geen ritme

Na afloop van de trainingen meldde Verstappen zich bij de media om de dag te bespreken. De Red Bull Racing-coureur sprak zich uit bij Verstappen.com: "Er is weinig grip en het asfalt is hier glad. Dat was vorig jaar ook al het geval. Het is moeilijk om de banden te laten werken. Het is heel moeilijk als je naar buiten gaat en meteen wil pushen. Met de rode vlaggen in VT1 kom je nooit echt in een ritme. Vanavond gaan we naar de data kijken om te zien wat we moeten doen om de juiste keuzes te maken."

Auto

Tijdens de eerste vrije training was Verstappen nog kritisch, maar na afloop is hij bijgedraaid over het gedrag van zijn auto. Verstappen was zelf positief: "De auto voelde wel goed aan, al is het nu wel moeilijk te zeggen. We kwamen nooit echt in een window waarin ik het gevoel had dat we de banden helemaal onder controle hadden. We moeten dus vanavond nog een paar dingen bestuderen. Dat zal wel goed komen. Morgen wordt het vermoedelijk droog, dus daar gaan we ons op focussen. Dan is het denk ik al moeilijk genoeg."