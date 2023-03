FIA verduidelijkt regels na incident met Alonso in Jeddah

Aan de vooravond van de Australische Grand Prix heeft de FIA een richtlijn aangepast om onduidelijkheden te voorkomen. Het draait hierbij om het veelbesproken krikincident met Fernando Alonso in Saoedi-Arabië. De tijdstraf van de Spanjaard werd daar teruggedraaid door onduidelijkheden in het regelboek, dat is nu verleden tijd.

Alonso kreeg in Saoedi-Arabië een tijdstraf voor het feit dat hij een eerdere tijdstraf niet op de correcte wijze had ingelost. De Aston Martin-coureur had een straf van vijf seconden gekregen, maar tijdens zijn pitstop raakte de krik de wagen al binnen de straftijd aan. De stewards deelden een straf uit, maar Aston Martin wees op de onduidelijke regels. Hierdoor besloten de stewards de straf terug te draaien en verviel de tweede straf van Alonso.

Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft de FIA nu een een nieuwe richtlijn rondgestuurd. Vanaf de Australische Grand Prix wordt het Alonso-incident wel strafbaar. In de richtlijn staat dat de teams de auto niet fysiek, met gereedschap of met andere apparatuur mogen aanraken. Om het duidelijk te maken benoemt men in de richtlijn dat een krik onder de categorie van andere apparatuur valt. Koelventilatoren mogen nog wel worden gebruikt, deze mogen de auto ook niet aanraken.