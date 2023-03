Uitslag VT2 Australië: Alonso snelste in verregende training

De eerste dag van het Australische Grand Prix-weekend zit er alweer op. In Melbourne werd zojuist de snelste tijd van de tweede vrije training gereden door Fernando Alonso. De tweede tijd werd gereden door Charles Leclerc. Max Verstappen maakte de top drie compleet.

Het was direct druk op het circuit bij de start van de training. Vrijwel alle coureurs kwamen direct de baan op. De reden? Er hingen regenwolken in de lucht en iedereen wilde zoveel mogelijk meters maken voordat de hemel zou openbreken. Alleen Logan Sargeant kon geen meters maken, de Amerikaanse Williams-coureur had problemen in VT1 en dat kostte hem deze sessie.

Regen

George Russell was de eerste van de coureurs die zijn team liet weten dat er druppels uit de lucht vielen. Op dat moment had Fernando Alonso al de snelste tijd gereden, door de toenemende neerslag kon niemand die tijd meer verbeteren. De Ferrari's probeerden het nog eventjes, maar de softs waren niet geschikt voor het natte asfalt. Lando Norris maakte ondertussen nog eventjes een kort tripje door de grindbak terwijl Esteban Ocons engineer de weerradar twee keer moest bekijken.

Stroll

Opvallend genoeg bleven de coureurs niet de gehele sessie binnen staan. Voor de zaterdag en de zondag wordt geen regen verwacht, dus data verzamelen in het natte weer zou dan ook geen nut hebben. Toch kwamen veel coureurs nog eventjes de baan op met inters op de wagen. Lance Stroll maakte het nog eventjes spannend door bijna de muur te raken en even later de grindbak te bezoeken. Aan het einde van de sessie stopte het met regenen, maar daar kopen de coureurs niets voor.