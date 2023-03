Hamilton heeft geen zin in gesprek met Masi: "Ik heb die wens niet"

Dit weekend is in Melbourne voormalig race director Michael Masi weer aanwezig. De Australiër heeft tegenwoordig een topfunctie binnen de Australische Supercars en deze klasse rijdt dit weekend in het voorprogramma van de Formule 1. Lewis Hamilton heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek met Masi.

Masi vertrok vorig jaar bij de FIA nadat hij uit zijn functie was gezet. Men besloot hem weg te sturen als race director als gevolg van de zeer controversiële seizoensfinale in 2021. In Abu Dhabi maakte Masi immers de beslissingen rondom de Safety Car in de laatste race van de race. Als gevolg hiervan kon Max Verstappen zijn titelrivaal Lewis Hamilton alsnog inhalen en greep hij de wereldtitel.

Hamilton heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij niet blij was met de situatie in Abu Dhabi. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalde als een stekker en zweeg maandenlang. In Melbourne geeft Hamilton tegenover de internationale media aan dat hij geen zin heeft in een gesprek met Masi: "Die wens heb ik niet, nee. Ik richt mij nu gewoon op de toekomst en ik hoop uiteindelijk weer te winnen. Er valt daarnaast ook niets te zeggen."