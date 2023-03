Jordan verwacht veel van Verstappen: "Hij kan wel tien wereldtitels veroveren"

Max Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is goed begonnen aan het huidige seizoen en gaat dan ook aan de leiding van het wereldkampioenschap. Eddie Jordan verwacht dat Verstappen misschien wel tien keer wereldkampioen kan worden.

Red Bull is dit seizoen een klasse apart in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal heeft een auto gebouwd die veel sneller is dan de wagens van de concurrentie. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez duelleren voorlopig alleen nog maar met elkaar. Ondanks het feit dat ze vooralsnog gelijk op gaan, geldt Verstappen als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Ook voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan ziet Verstappen als de topfavoriet voor de wereldtitel. De Ierse oud-teambaas is daar nogal duidelijk over in de Formula for Success Podcast: "Laten we er duidelijk over zijn: als Max zo goed blijft, dan kan hij zo doorgaan en wel tien titels veroveren. Hij is zo jong en nog zo goed! Het is echt ongekend hoe goed hij is. Ik denk dat Lewis weer snel op de fiets moet stappen en weer op moet schieten om een titel te veroveren. Het zal niet lang duren voordat Max hem voorbij gaat."