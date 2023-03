'McLaren zet herstructurering voort; tekent technisch topman Aston Martin'

Wat betreft performance in 2023 staat het Formule 1-team van McLaren tot nu toe op het lijstje van tegenvallers. De renstal uit Woking is op aerodynamisch gebied de verkeerde richting ingeslagen, waardoor het team tot de onderste regionen van het Formule 1-veld behoort. In antwoord op de matige start van het seizoen, is topman Zak Brown achter de schermen druk bezig om in zijn personeelsbestand te snijden. De nieuwste aanwinst: Technisch Aston Martin-topman Mariano Alperin.

Met de magere start van dit seizoen achter de rug, wil CEO Zak Brown samen met teambaas Andrea Stella doorpakken. Het antwoord op de moeilijkheden van zijn team: een herstructurering van de technische afdeling. Vorige week kondigde de Britse renstal al aan dat het voormalig Ferrari-man David Sanchez voor 2024 heeft getekend, nu lijkt het erop dat Brown en Stella er nog een flinke schep bovenop hebben gedaan.

Het Britse Autosport weet namelijk te melden dat de nieuwste aanwinst van McLaren een ingenieur van Aston Martin is, technisch topman Mariano Alperin. De Argentijn heeft voorheen bij onder andere Minardi, BAR, Honda en Sauber gewerkt. Met deze aantrekking is het te merken dat Brown spijkers met koppen wil slaan zodat zijn team zo snel mogelijk weer de weg omhoog kan vinden. Zijn statement is dan ook duidelijk: "Het is me al een tijdje duidelijk dat onze technische ontwikkeling niet snel genoeg gegaan is om onze ambitie om terug te keren naar de top bij te houden."

Ook meldt het bericht dat er naast deze transfer nog meer vers bloed zal worden aangetrokken. Volgens Autosport heeft McLaren met nog eens vijftien andere personen een verbintenis heeft afgesloten. Het zou hierbij gaan om medewerkers van Red Bull, Ferrari en Aston Martin. Niet iedereen kan echter meteen overstappen, aangezien er een aantal op gardening leave gezet worden, een verlof wat inhoudt dat diegene voor een bepaalde termijn moet wachten, alvorens hij of zij naar de nieuwe werkgever mag overstappen.