Onrust binnen Red Bull: "Denk dat het elk moment kan exploderen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel de te kloppen ploeg in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won de eerste twee Grands Prix en Max Verstappen en Sergio Perez waren vooral elkaar grote rivaal. Red Bull houdt zich rustig in deze situatie, maar Marc Surer ziet wantrouwen ontstaan.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez vochten anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië een duel uit om de snelste ronde. De Oostenrijkse renstal gaf beide coureurs een andere radioboodschap en vooral Perez leek daar niet al te blij mee te zijn. De Mexicaan was ook niet bepaald blij met het feit dat Verstappen de snelste ronde claimde in de allerlaatste ronde van de race.

Oud-coureur en huidig analist Marc Surer ziet een interessante situatie ontstaan binnen het team van Red Bull Racing. Alhoewel het rustig lijkt te blijven bij het team ziet Surer dat anders in gesprek met Motorsport-Total: "Het klinkt alsof er wat onderling wantrouwen is ontstaan tussen de coureurs. Het is nooit weggegaan, het is er immers nog steeds. Het team doet er rustig over en de coureurs spreken zich er ook helemaal niet over uit. Het kan echter elk moment gaan exploderen."