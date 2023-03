Bottas bestuurt bijzondere auto's tijdens Adelaide Motorsport Festival

Aankomend weekend staat de Australische Grand Prix in Melbourne op het programma. Veel coureurs reizen al vroeg af naar Australië, zo ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas. De Finse coureur was afgelopen weekend aanwezig bij het Adelaide Motorsport Festival, daar maakte hij veel meters.

Bottas was de absolute publiekstrekker van het festival in Adelaide. De Fin kwam echter niet alleen handtekeningen uitdelen, maar kroop ook in de cockpit van meerdere wagens. Bottas draaide namelijk een aantal rondjes in een Alfa Romeo GTV Group A en in een V8 Supercar. De fans genoten van de demoruns en ook Bottas genoot van zijn bijzondere rondjes.