Het team van Mercedes wilde dit jaar de aanval openen op de concurrentie van Red Bull Racing. Na slechts twee Grands Prix kan men echter concluderen dat het gat zeer groot is. Bij Mercedes is men bezig met een grote update, maar het team blijft wel realistisch. Toto Wolff denkt dat Red Bull niet meer in te halen is.

Mercedes koos ook dit seizoen voor het veelbesproken zeropods-concept. Vorig jaar boekte men geen grote successen met de zeropods en het was dan ook een verrassing dat het team wederom hiervoor koos. Al voor de start van de eerste Grand Prix in Bahrein kondigde Mercedes aan dat er wordt gewerkt aan een groot updatepakket, de zeropods zullen vermoedelijk gaan verdwijnen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is eerlijk genoeg om toe te geven dat Red Bull uit het zicht is verdwenen. De Oostenrijker is er goudeerlijk over bij Motorsport.com: "We zijn nog maar twee races bezig, maar is het realistisch als we naar de onderlinge gaten kijken? Nee, zeker niet. We willen wel alles geven en dat kijken wat er gebeurt. We hebben vorig jaar een grote stap gezet terwijl we een auto hadden die veel stuiterde, dat wierp een schaduw over alles. We wonnen toen wel een race en ik denk dat we daar inspiratie uit moeten halen."