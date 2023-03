Hamilton hekelt omstreden wetswijziging Uganda

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton zich regelmatig inzet voor maatschappelijke onderwerpen. De Britse coureur van het team van Mercedes gebruikt zijn platform vaak om zich te mengen in discussies over bijvoorbeeld het klimaat, racisme of andere zaken die in de maatschappij spelen.

Op vrijdag liet Hamilton zich op Instagram uit over de huidige situatie in het Afrikaanse land Uganda. In Uganda heeft men namelijk besloten om onder andere homoseksualiteit verboden te stellen. Deze regelwijziging zorgde voor veel kritiek en ook Hamilton spreekt zich erover uit: "Alsof de wereld nog niet genoeg problemen heeft. Dit is echt enorm teleurstellend. De Ugandese overheid moet dit per direct terugdraaien!"