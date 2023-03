Massa gelooft niet in 8e titel Hamilton: "Zijn auto is gewoon te traag"

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton droomt van de recordbrekende achtste wereldtitel. De Brit staat nu gelijk met de legendarische Michael Schumacher, beide coureurs hebben zeven wereldtitels achter hun naam staan. Felipe Massa denkt dat Hamilton geen achtste wereldtitel meer binnen gaat halen.

Hamilton veroverde zijn zevende wereldtitel in 2020. De Britse Mercedes-coureur had daarna in 2021 een goede kans op wereldtitel acht, maar hij verloor in de allerlaatste ronde van het seizoen de titanenstrijd van Max Verstappen. Vorig jaar was de Mercedes verre van competitief en moest Hamilton wederom de titel aan Verstappen laten. Dit jaar lijkt de Mercedes weer tegen te vallen.

Het is dan ook nog maar de vraag of de achtste titel van Hamilton er ooit nog gaat komen. Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa denkt dat het record van Schumacher niet zo snel zal worden verbroken. Bij Bild spreekt de Braziliaan zich uit: "Hamilton heeft ook zeven titels, maar ik geloof niet dat hij er echt acht gaat winnen. Niet met deze auto in dit seizoen tenminste. De Mercedes is echt te slecht voor Lewis om een realistische kans te hebben op een grote rol in de titelstrijd. Hij kan zo goed rijden als hij wil, zijn auto is gewoon te traag."