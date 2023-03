Sainz baalt niet van Red Bull-dominantie: "Dat verdienen ze"

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal schreef de eerste twee Grands Prix van het jaar op zijn naam en de voorsprong op de concurrerende renstallen is zeer groot. Ferrari-coureur Carlos Sainz vindt dat niet erg, hij is van mening dat de voorsprong van Red Bull terecht is.

Red Bull heerste vorig jaar al in de koningsklasse van de autosport, maar dit jaar lijkt men echter nog sterker te zijn. Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden het team tweemaal een 1-2tje in de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Fernando Alonso kwam in zijn Aston Martin twee keer als derde over de streep, maar het verschil was zeer fors.

Het team van Ferrari kan het tempo momenteel nog niet helemaal bijhouden. Carlos Sainz baalt daar van, maar heeft verder geen probleem met de voorsprong van Red Bull. De Spanjaard wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik ben nooit fan geweest van het zorgen maken over één team dat de sport domineert, ze hebben het namelijk heel erg goed gedaan. Ze verdienen dit echt. Ik zou wel willen dat wij dat team zouden zijn. Dan zou ik boos worden dat mensen dat over ons zouden zeggen!"