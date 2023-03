Leclerc geeft niet op: "Ik wil wereldkampioen worden met Ferrari"

Charles Leclerc steekt niet onder stoelen of banken dat hij droomt van de wereldtitel in de Formule 1. De Monegaskische Ferrari-coureur lijkt ook dit jaar geen gooi te kunnen doen naar deze heilige graal. Ferrari komt niet goed voor de dag, maar Leclerc moet er niet aan denken om over te stappen naar een ander team.

Ferrari kende vorig seizoen de nodige betrouwbaarheidsproblemen en men wilde dit jaar gaan jagen op sportieve revanche. Tijdens de seizoensopener in Bahrein ging het echter mis bij Leclerc en viel hij uit met motorproblemen, afgelopen weekend in Saoedi-Arabië kwam men veel snelheid tekort. Leclerc werd in de afgelopen weken dan ook in verband gebracht met een transfer.

Kenners brachten Leclerc in verband met een stoeltje bij Mercedes, maar de Monegask moet daar niet aan denken. Leclerc voelt zich goed bij Ferrari en hij wil de Italiaanse renstal dan ook niet in de steek gaan laten. In gesprek met Quotidiano Nazaionale legt hij het uit: "Ik wil wereldkampioen worden met Ferrari, we hoeven dat niet te dramatiseren. We hebben inderdaad niet de beste start van het seizoen. Niemand in ons team gaat echter opgeven, ik weet zeker dat we zullen slagen in ons doel."