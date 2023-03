Vasseur maakt zich geen zorgen: "Het is niet zo dat alles fout gaat"

Het team van Ferrari kent allesbehalve een goede start van het seizoen. De Italiaanse renstal ligt ver achter op de concurrentie en men begint zich langzamerhand de nodige zorgen te maken. Bij Ferrari zelf probeert men in ieder geval rustig te blijven, teambaas Frédéric Vasseur constateert dat niet alles fout gaat.

Ferrari wilde dit jaar de aanval openen op de concurrentie van Red Bull Racing, vooralsnog lijkt het er echter op dat dit niet mogelijk is. In Bahrein viel Charles Leclerc uit met motorproblemen en kon Carlos Sainz de koplopers niet bijhouden. In Saoedi-Arabië was Ferrari slechts het vierde team achter Red Bull, Aston Martin en Mercedes.

Teambaas Frédéric Vasseur blijft in ieder geval ijzig kalm. De Fransman kijkt vooral naar de pluspunten en dat legt hij uit aan de media-afdeling van de Formule 1: "In deze situatie moeten we aan het team denken en aan hoe we ons in deze situatie kunnen verbeteren. Ik denk dat we ook gewoon rustig moeten blijven, het is immers niet zo dat alles fout gaat. In Jeddah hebben we een paar verbeteringen gemaakt ten opzichte van Bahrein, op de pace tenminste. We hebben het gat met onze rivalen vergroot, maar niet met Red Bull, Aston Martin en Mercedes."