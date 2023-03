Jordan ziet sterke Verstappen: "In gelijkwaardig materiaal zou Hamilton tweede worden"

Max Verstappen is momenteel bezig met zijn jacht op zijn derde wereldtitel op rij. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt gezien als één van de beste coureurs van het moment. Veel mensen gaan er vanuit dat hij van vrijwel iedereen kan winnen. Eddie Jordan denkt dat Verstappen vrijwel al zijn rivalen in gelijk materiaal zal verslaan.

Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel een haast onverslaanbare combinatie. De huidige wagen van Red Bull is ijzersterk en de voorsprong op de concurrentie is dan ook zeer groot. Verstappen zelf reed vorig jaar al een ijzersterk seizoen en dit jaar lijkt hij daar gewoon meer door te gaan. De Nederlander schreef de openingsrace in Bahrein op zijn naam en in Saoedi-Arabië werd hij tweede na een sterke inhaalrace.

Innerlijk vertrouwen

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Ier denkt dat Verstappen iedereen kan verslaan. In gesprek met OLBG legt Jordan zijn theorie uit: "Momenteel zou ik zeggen dat Verstappen zou winnen als hij, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Fernando Alonso in hetzelfde materiaal zouden rijden. Hij heeft een innerlijk geloof in zichzelf en hij zal zich blijven verbeteren. Men moet zich beseffen dat de samenwerking tussen Max en Red Bull in de komende jaren voortreffelijk zal zijn. Hij is niet dom en gaat niet zoeken naar een ander team."

Leclerc

Jordan gaat ervanuit dat de combinatie tussen Red Bull en Verstappen alleen maar sterker zal gaan worden in de komende seizoen. De Ierse oud-teambaas is daar nogal uitgesproken over: "Iedereen die de hoop heeft dat Verstappen Red Bull gaat verlaten droomt. In gelijkwaardig materiaal zou Hamilton als tweede eindigen terwijl Alonso en Leclerc om de derde plaats zouden vechten. We hebben niet genoeg gezien van Leclerc om iets anders te zeggen. De druk bij Ferrari is enorm. Als hij naar een kleiner team zoals Mercedes zou gaan, dan zouden we vuurwerk zien."