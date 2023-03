Hill verwacht veel van Aston Martin: "Ze denken niet aan het middenveld"

Het team van Aston Martin is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. In de eerste twee races kwam Fernando Alonso tweemaal als derde over de finishlijn. De Britse renstal gooit hoge ogen en de verwachtingen zijn inmiddels hoog. Damon Hill denkt dat ze Ferrari kunnen verslaan.

Aston Martin werd voorafgaand het seizoen gezien als een gevaarlijke outsider voor mogelijke successen. Niemand had echter verwacht dat ze na twee Grands Prix al het tweede team zouden zijn achter Red Bull Racing. Alonso presteert vooralsnog zeer sterk en ook zijn teamgenoot Lance Stroll kwam goed voor de dag in Bahrein.

Winnen

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill heeft hoge verwachtingen van Aston Martin. De Brit ziet dat het team een opvallende doelstelling heeft. In gesprek met Motorsport.com legt Hill het uit: "Ze hebben hun zinnen gezet op de top van het veld. Ze denken helemaal niet aan het middenveld. Eigenaar Lawrence Stroll is ambitieus, hij is een zeer succesvolle zakenman en hij begint nergens aan in de hoop het podium te halen. Hij wil gewoon winnen."

Ferrari

Aston Martin lijkt vooralsnog sterker te zijn dan de gevestigde namen van Ferrari en Mercedes. Hill kijkt vooral naar het team van Ferrari, de Brit rekent in deze strijd ook op Aston Martin: "Ze kunnen nog wel eens tweede worden in dit seizoen. Lance Stroll kende een moeizame start en had daarnaast ook wat pech. Als hij eenmaal in het ritme komt, dan zullen ze veel punten gaan scoren. Misschien gaan ze zelf punten afsnoepen van Ferrari."