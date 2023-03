Verstappen rijdt direct na Saoedische Grand Prix weer simraces

Max Verstappen kwam afgelopen weekend op het Jeddah Corniche Circuit als tweede over de streep in de Saoedische Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reisde na de race terug naar zijn huis in Monaco en ging gelijk weer aan de slag. Hij kroop namelijk in de simulator.

Verstappens simrace-team Team Redline laat namelijk weten dat hij amper 24 uur na de finish van de Saoedische Grand Prix weer deelnam aan een simrace. Verstappen reed namelijk een flink aantal simraces voor Team Redline, op de digitale versie van het circuit van Sebring reed de Nederlander tien races. Volgens Redline schreef Verstappen alle wedstrijden op zijn naam en pakte hij een flinke voorsprong voor het team.

No time to rest for @Max33Verstappen 馃憖



Max was already competing in iRacing less than 24 hours after the Saudi Arabian Grand Prix. He won the next 10 out of 10 races, pulling out a +19.818 gap in a 5616 SOF race. 馃弫馃敐 pic.twitter.com/3tgGu4uHEt