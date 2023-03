Hamilton verwacht geen 'Red Bull-sidepods': "Er verandert dan letterlijk niets"

Het team van Mercedes heeft een listige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal heeft nog steeds een grote achterstand op Red Bull Racing en men heeft dan ook een aanpassing van het design aangekondigd. Lewis Hamilton denkt dat nieuwe sidepods niet zoveel gaan veranderen.

Mercedes rijdt, net als vorig jaar, met het opvallende zeropod-design. Dit onderwerp heeft het team nog geen grote successen geleverd en het werkt dan ook nog niet geheel naar wens. Voorafgaand de Bahreinse Grand Prix gaf Mercedes dan ook al aan dat ze snel met updates gaan komen. Het heeft er alle schijn van dat de zeropods gaan verdwijnen van de wagens.

Red Bull

Er wordt al geopperd dat Mercedes misschien het design van de sidepods van Red Bull Racing moet gaan kopiëren. Mercedes-coureur Lewis Hamilton laat aan Sky Sports weten geen voorstander te zijn van dit plan: "Iedereen blijft maar praten over nieuwe sidepods, maar het is niet zo makkelijk. Als je de sidepods van de Red Bull op onze auto zet, dan verandert er oprecht niets. Het maakt onze auto misschien zelfs langzamer."

Elementen

Hamilton denkt dan ook dat er iets anders moet gaan veranderen bij zijn werkgever. De Britse coureur weet wat er moet gebeuren en hij geeft dat ook duidelijk aan. Hamilton is er duidelijk over: "Het gaat om aerodynamische eigenschappen en de balans van onze auto in de bochten. Er zijn zoveel verschillende elementen waar mensen helemaal niets van begrijpen omdat ze geen aero-specialist zijn. Je kan niet alles zien, maar er schuilt zoveel achter."