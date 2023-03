Ferrari moet problemen snel oplossen: "Dit kunnen ze zich niet verantwoorden"

Het team van Ferrari kent een dramatische start van het seizoen. De achterstand van de Italiaanse renstal op Red Bull Racing is groot en daarna zijn de problemen van vorig jaar nog niet verdwenen. Veel prominenten roepen dan ook op tot actie. Ook Rene Arnoux hoopt dat er snel iets gaat veranderen bij Ferrari.

Ferrari wilde dit seizoen weer gaan meevechten om de zeges en de titels. Al na één race konden deze dromen in de koelkast worden geplaatst. In Bahrein viel Charles Leclerc uit met motorproblemen en kon Carlos Sainz het tempo van de concurrentie niet bijhouden. Ook in Saoedi-Arabië ging het niet zoals gehoopt en was Ferrari slechts het vierde team achter Red Bull, Aston Martin en Mercedes.

Aerodynamica

Voormalig Ferrari-coureur Rene Arnoux ziet het team worstelen. De Fransman baalt van de problemen van zijn voormalige werkgever. Arnoux ziet dan ook wat er mis gaat en dat deelt hij met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport: "Deze Ferrari vreet banden. Vandaag de dag geeft meer paardenkracht je geen zeges meer in de Formule 1. Het draait nu volledig om de aerodynamica van de auto's."

Red Bull

Terwijl Ferrari elke keer weer hun problemen moet oplossen, loopt de concurrentie alleen maar uit. De Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez zijn bijvoorbeeld zeer dominant. Arnoux hoopt dan ook dat Ferrari snel wakker wordt: "Er moet nu echt snel iets gaan gebeuren. Een buitengewoon merk zoals Ferrari kan zich dit namelijk niet verantwoorden, al helemaal als je ziet dat Red Bull een soort raket heeft gebouwd."