Steun voor Norris: "Maar hij moet wel beter starten"

Max Verstappen en Lando Norris gaan dit weekend weer verder met hun strijd om de wereldtitel. Verstappen heeft nog altijd een flinke voorsprong, maar de kansen van Norris zijn zeker niet klein. De Brit krijgt nu steun van de uitgesproken oud-coureur René Arnoux.

Norris heeft het momentum in de Formule 1 momenteel stevig in handen. De Britse McLaren-coureur is constant snel en hij wist na de zomerstop te winnen in Zandvoort en Singapore. In Singapore kende hij een ijzersterke race en kwam hij met een reusachtige voorsprong op Verstappen over de streep. Dit weekend liggen er voor hem kansen in Austin, want er staat weer een sprintrace op het programma.

Comeback

Veel kenners denken dat Norris het zwaar zal gaan krijgen in de titelstrijd. De Franse oud-coureur René Arnoux wil die titel voor Norris niet uitsluiten. In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport legt Arnoux zijn mening uit: "In theorie kan Norris nog wereldkampioen worden, ja. Ik wil iedereen er nog wel even aan herinneren dat een achterstand van 52 punten veel is, maar als ik zie hoe goed het gaat bij McLaren, denk ik dat een comeback mogelijk is."

Starten

Volgens Arnoux moet Norris wel zijn best gaan doen, want nog niet alles gaat goed bij de Brit. Hij heeft regelmatig moeite met de starts, en volgens Arnoux is dat echt een punt waarop hij snel verbetering moet boeken: "Hij kan het gat met Verstappen dichten op één voorwaarde: Lando moet beter leren starten. Het heeft weinig zin om de pole position te pakken als je telkens slecht van start gaat en meteen drie of vier posities verliest."