Hill verwacht interne strijd bij Red Bull: "Druk van de Verstappens zal intens zijn"

Het begint er steeds meer op te lijken dat het huidige Formule 1-seizoen zal worden beslist door een tweestrijd tussen Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez. De band tussen de twee teamgenoten lijkt momenteel nog zeer sterk en vriendschappelijk te zijn. Damon Hill denkt echter dat de Verstappens druk zullen gaan uitoefenen op Red Bull.

Verstappen was in de afgelopen jaren de overduidelijke kopman van het team van Red Bull Racing terwijl Perez regelmatig in dienst van de Nederlander reed. Dit jaar lijkt het er echter op dat de twee coureurs elkaars voornaamste rivalen zijn, de Red Bull is immers oppermachtig. Afgelopen weekend in Saoedi-Arabië werd er dan ook stevig gestreden om het puntje van de snelste ronde.

Natuurkracht

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat het zal gaan uitdraaien op een stevig onderling duel tussen de twee Red Bull-coureurs. In gesprek met Motorsport.com is Hill duidelijk over zijn standpunt: "Het probleem is dat Max een soort natuurkracht is en binnen het team draait het erom hoeveel druk hij kan gaan uitoefenen om ervoor te zorgen dat zijn titeldromen niet worden belemmerd door Checo. Vanuit de sportieve kant vind ik dat ze Checo elke kans moeten geven om te vechten."

Familie Verstappen

Hill denkt dat de sfeer binnen het team nog wel eens gespannen kan gaan worden. De Britse oud-coureur denkt daarbij vooral aan het kamp Verstappen: "Ik weet dat de druk van de Verstappens, ook zijn vader, op Red Bull echt intens zal zijn. Hij zal de kaart gaan trekken waarmee hij zegt dat hij de toekomst van het team is. Hij zal daar gebruik van gaan maken. Checo weet wat hem te wachten zal staan, hij gaat zich echter niet zomaar gewonnen geven. Het kan nog wel eens heel erg interessant worden."