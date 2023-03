Vasseur denkt dat gat met Red Bull te dichten is

Het team van Red Bull Racing steekt momenteel met kop en schouders boven de concurrentie uit. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan bijvoorbeeld het team van Ferrari. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft ook wel door dat het verschil met Red Bull zeer groot is, hij denkt echter wel dat zijn team het gat kan dichten.

Red Bull was afgelopen weekend in Saoedi-Arabië wederom veel sneller dan de concurrentie van Aston Martin, Mercedes en Ferrari. De Italiaanse renstal werd voorafgaand het weekend in Jeddah getipt als één van de grootste uitdagers van Red Bull Racing. Sommigen dachten zelfs dat ze Red Bull konden verslaan, maar Ferrari was uiteindelijk slecht het vierde team.

Aanhaken

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil niet bij de pakken neer gaan zitten. De Fransman denkt zelfs dat zijn team dit jaar het gat kan dichten. Vasseur is bijzonder strijdvaardig en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat we kunnen aanhaken ja. We moeten doorgaan met pushen. Ik denk dat het niet de juiste benadering is om te denken aan het gat, ik denk dat we moeten gaan nadenken hoe we het gat kunnen dichten."

Focus op jezelf

Vasseur is optimistisch, maar geeft wel eerlijk toe dat men bij Ferrari nog heel erg veel werk moet verrichten. De Franse teambaas steekt dat niet onder stoelen of banken: "We moeten ons focussen op onszelf. We moeten ervoor zorgen dat we weten wanneer we zwak zijn en we moeten daarop gaan improviseren. We zullen de uitkomst dan zien als we een aardige stap zetten. Ik denk dat als je begint na te denken over je toekomstige potentieel, je verloren hebt."