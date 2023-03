Historische titelwinnende Ferrari van Schumacher gaat onder de hamer

Verzamelaars van historische Formule 1-wagens kunnen binnenkort weer hun hart ophalen bij een veiling. Voor de zoveelste keer gaat er namelijk een wagen onder de hamer die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Er wordt namelijk een Ferrari F1-2000 geveild.

Veilinghuis RM Sotheby's gaat namelijk de auto wagen veilen waarmee Michael Schumacher in 2000 de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Schumacher veroverde in 2000 zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en zijn eerste in dienst van het team van Ferrari. Het was het startschot van de dominantie van Schumacher in de koningsklasse van de autosport, ook in 2001, 2002, 2003 en 2004 werd hij immers wereldkampioen.

RM Sotheby's veilt de F1-2000 met chassisnummer 198. Schumacher won daarmee dus de Braziliaanse Grand Prix en reed er later ook mee in de Spaanse Grand Prix. De wagen is voorzien van een V10-motor en is helemaal opnieuw opgebouwd na zijn avonturen in de koningsklasse. Dat betekent dus dat de wagen in theorie direct het circuit op kan gaan. Hoeveel de wagen precies moet opbrengen is niet bekend, het veilinghuis geeft de geschatte prijs alleen op aanvraag.