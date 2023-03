Brundle kon leven met problemen Verstappen: "Iets om naar uit te kijken in de race"

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Saoedi-Arabië een opvallende inhaalrace. De Nederlandse regerend wereldkampioen moest zich naar voren vechten na problemen in de kwalificatie van zaterdag. Martin Brundle was er stiekem wel blij mee, volgens de Brit zorgde dit namelijk voor een nieuwe dimensie in de race.

Verstappen en Red Bull Racing waren voorafgaand de Saoedische Grand Prix de topfavorieten voor de zege. De wagen van Red Bull is beduidend sneller dan de rest van het veld en Verstappen is in topvorm. In de kwalificatie kreeg hij echter problemen met de aandrijfas waardoor hij slechts als vijftiende startte. Teamgenoot Sergio Perez begon de race vanaf de pole position en ging er dan ook met de zege vandoor, Verstappen werd na zijn inhaalrace tweede.

Na twee Grands Prix kan men met zekerheid zeggen dat Red Bull uiterst dominant is. Voormalig Formule 1-coureur en huidig commentator Martin Brundle geeft dit dan ook aan in zijn column voor Sky Sports: "Uiteindelijk was weer een show van volledige Red Bull-dominantie. Ik moet eerlijk toegeven dat toen Max een aandrijfasprobleem kreeg in de kwalificatie, ik stiekem best blij, opgelucht en opgeladen was. Niets tegen Max en zijn enorme talent, maar we hadden daardoor tenminste iets om naar uit te kijken in de race."