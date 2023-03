Massa verwacht veel van Verstappen: "Kan zes wereldtitels op rij winnen"

Max Verstappen is na twee Grands Prix in het huidige seizoen de favoriet voor de wereldtitel. De Nederlandse regerend wereldkampioen gaat met één punt voorsprong op Sergio Perez aan de leiding van het wereldkampioenschap. Felipe Massa denkt dat Verstappen in staat is om veel titels achter elkaar te winnen.

Verstappen prolongeerde vorig seizoen zijn wereldtitel na een ijzersterk jaar in de koningsklasse van de autosport. De Nederland werd voorafgaand het huidige seizoen al gezien als de grote favoriet voor de titel. Na twee races twijfelt niemand er meer aan dat de titel gaat naar één van de coureurs van het oppermachtige Red Bull Racing.

Ondanks de sterke prestatie van Sergio Perez in Saoedi-Arabië wordt Verstappen nog steeds gezien als de echte titelfavoriet. Ook voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa deelt deze bekende mening. De Braziliaanse oud-coureur is daar nogal duidelijk over in conversatie met het Duitse medium Bild: "Ik zie echt geen reden waarom hij niet die hattrick met de wereldtitels zou kunnen gaan scoren. Ik verwacht eigenlijk veel meer dan dat. Ik denk dat Max misschien wel vier, vijf of zelfs zes wereldtitels op rij kan gaan winnen."