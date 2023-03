Rosberg snapt niets van frustratie Verstappen: "Hij kan wel wat vriendelijker zijn"

Max Verstappen was afgelopen weekend redelijk teleurgesteld met zijn tweede plaats in Saoedi-Arabië. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte als vijftiende en reed een sterke inhaalrace. Na afloop deelde hij echter zijn teleurstelling, dat zorgde dan weer voor de nodige kritiek uit de hoek van Nico Rosberg.

Verstappen kwam in Jeddah als tweede over de finishlijn achter zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. De Nederlander was na afloop niet tevreden, hij gaf aan dat hij niet naar Saoedi-Arabië was afgereisd voor een tweede plaats. Verstappen stak dit niet onder stoelen of banken en baalde daarnaast ook nog eens van de mindere betrouwbaarheid van zijn wagen.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg kan zich niet vinden in de woorden van Verstappen. Sterker nog, de Duitse oud-coureur is er niet over te spreken. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports deelt Rosberg zijn duidelijke mening: "Ik denk niet dat het een goede aanpak en mentaliteit is van Max Verstappen. Dat is niet zo handig zo vroeg in het seizoen. Dat is het zeker niet als het team zo'n briljant werk heeft uitgevoerd en zo hard heeft gewerkt. Ik denk dat hij wel wat vriendelijker kan zijn. Het is niet goed om te zien."