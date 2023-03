Rosberg kritisch op Aston Martin: "Echt onacceptabel"

Fernando Alonso kreeg gisteren in Saoedi-Arabië een pijnlijke tijdstraf na afloop van de race. De Spaanse Aston Martin-coureur was als derde gefinisht, maar moest deze positie afstaan na een tien seconde tijdstraf. Nico Rosberg denkt dat Aston Martin hierbij ook naar zichzelf moet kijken.

Alonso ontving zijn tijdstraf nadat hij zijn eerste tijdstraf van de race niet goed had uitgevoerd. De Spaanse coureur kreeg zijn eerste tijdstraf van vijf seconden omdat hij niet goed op zijn startplek stond. Het team moest de tijdstraf inlossen tijdens de pitstop, maar omdat ze de wagen te vroeg aanraakten kreeg Alonso alsnog zijn tweede tijdstraf. Deze straf werd laat in de nacht teruggedraaid.

Alpine en Esteban Ocon beleefden in Bahrein een soort gelijk incident. Men denkt dan ook dat Aston Martin beter had moeten nadenken. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is dan ook zeer kritisch bij zijn werkgever Sky Sports: "Het is echt enorm onacceptabel. Als iets zo recent gebeurt, dan zou je denken dat je analyses gaat maken van fouten van andere teams. Als andere teams die fouten maken, dan hoef jij dit soort fouten niet meer te maken. Het is een zware straf om te accepteren want Fernando reed echt briljant."