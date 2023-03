Hamilton haalt schouders op: "Als ik set-up van George had, was het beter gegaan"

Het team van Mercedes kende in Saoedi-Arabië een iets sterkere race dan in Bahrein. George Russell werd derde na de tijdstraf van Fernando Alonso en Lewis Hamilton knokte zich naar de vijfde plaats. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton had een zwaar weekend, maar was na afloop redelijk tevreden.

Hamilton en Mercedes zijn niet bezig met een ijzersterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal gaf in Bahrein aan dat ze het concept willen omgooien en de concurrentie is vooralsnog veel sterker. Russells podiumplaats was een gelukje, maar bij Mercedes realiseert men zich wel dat er werk aan de winkel is.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton was na afloop redelijk teleurgesteld. De Brit was wel blij voor zijn teamgenoot Russell en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "We hebben een aantal goede punten gepakt voor het team, George kreeg de derde plaats en hij deed het geweldig. Ik kon mij aardig naar voren werken dus ik ben heel erg dankbaar dat ik van plek zeven naar plek vijf ben gekomen. De strategie werkte voor mij niet helemaal. De set-up viel een beetje tegen, maar als ik de set-up van George had dan was ik op een betere plek geëindigd."