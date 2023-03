Alonso maakt zich niet druk om straf: "Eerder een fout van de FIA"

Fernando Alonso kende een opvallende Saoedische Grand Prix. De Spaanse Aston Martin-coureur kwam als derde over de finish, maar werd door een tijdstraf als vierde geklasseerd. Alonso kreeg namelijk een tweede tijdstraf vanwege een blunder tijdens het uitvoeren van de eerste straf. Hij maakt zich er niet zo druk om.

Alonso begon de race op het Jeddah Corniche Circuit op zeer sterke wijze. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen greep de leiding en behield deze voor een aantal rondjes. Red Bull Racing-coureur Sergio Perez bleek veel sterker en passeerde Alonso weer. Doordat hij bij de start niet op de correcte wijze in zijn startvak stond, kreeg Alonso een tijdstraf van vijf seconden.

Geen probleem

Bij zijn pitstop raakte de jack de auto aan en dat is tegen de regels bij het uitvoeren van een tijdstraf en dat zorgde na de finish voor tijdstraf twee. Bij Sky Sports haalt Alonso zijn schouders erover op: "Het was goed. Om eerlijk te zijn doet mij dit niets, ik stond op het podium en ik heb de foto's. Ik heb de trofee gepakt en ik heb met de champagne mogen spuiten. Ik heb nu drie puntjes minder. Ik had er 15 en niet 12, ik denk dat het vandaag eerder een fout was van de FIA."

FIA

Alonso maakte tijdens de Safety Car-fase rond rondje 18 zijn pitstop, maar toch deelde de stewards pas de straf uit na afloop van de podiumceremonie. Dat was dan ook hetgeen waar Alonso zich aan ergerde: "Het was vandaag eerder een foutenfestival van de FIA, dan van onszelf. Je kan niet een straf uitdelen 35 rondjes nadat we die pitstop hadden gemaakt. Ze hadden genoeg tijd om dat tegen ons te zeggen."