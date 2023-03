Krack droomt van zege: "Staat maar één Red Bull voor ons"

Het team van Aston Martin maakt ook dit weekend in Saoedi-Arabië weer kans op een podiumscore. Fernando Alonso kwalificeerde zich als derde, maar mag door de gridstraf van Charles Leclerc als tweede starten. Aston Martin-teambaas Mike Krack ziet kansen en denkt zelfs aan de zege in Jeddah.

Aston Martin begon twee weken geleden op zeer sterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Britse renstal scoorde in Bahrein een podiumplaats men Alonso en voor dit weekend is het vertrouwen ook weer hoog. De racepace van Aston Martin zag er niet slecht uit en het is aan Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll om dat te vertalen naar een podiumfinish.

De tweede startplek van Alonso geeft het team in ieder geval veel vertrouwen. De renstal wordt gezien als de eerste uitdager van Red Bull Racing en men wil dan ook de daad bij het woord gaan voegen. In gesprek met Sky Sports toont teambaas Mike Krack zijn ambities: "We hebben bewezen dat de auto het hier ook goed doet. Als vanaf de eerste startrij start, dan race je niet voor de tweede plek. Ik zou het verrassend vinden als Fernando daar anders in staat. Het hele team wil er het beste uithalen. We zijn hier niet om tweede te worden, er staat maar één Red Bull voor ons."