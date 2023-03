Russell buigt voor Red Bull: "Grootste gat in de afgelopen acht jaar"

George Russell maakt vandaag in Saoedi-Arabië een reële kans op een podiumfinish. De Britse Mercedes-coureur start als derde, maar hij gaat er niet vanuit dat hij het team van Red Bull Racing kan gaan uitdagen. Volgens Russell is het gat tussen Red Bull en de rest van het veld groter dan men in de afgelopen acht jaar heeft gezien.

Red Bull is in tegenstelling tot Mercedes zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal is met Max Verstappen en Sergio Perez uit de startblokken geschoten. Perez start vandaag vanaf de pole position, terwijl Verstappen door aandrijfasproblemen genoegen moet nemen met de vijftiende startplek. Bij Mercedes verwacht men dat Verstappen simpel naar voren gaat rijden.

Ontwikkelingscurve

Mercedes komt momenteel nog veel snelheid tekort en men is op de achtergrond dan ook bezig met de ontwikkeling van de nodige updates. Russell is daar duidelijk over en wordt geciteerd door Motorsportweek: "We moeten de opties gewoon bekijken. Ik denk dat we door onze fouten niet gaan haasten totdat we voor 120 procent zeker zijn van onze zaak. Maar, hoe langer je wacht, hoe groter de impact door de ontwikkelingscurve. We moeten dus naar de voordelen, maar ook naar de nadelen kijken."

Winnen

Russell en Mercedes hebben in ieder geval wel een duidelijk doel voor ogen voor het huidige seizoen. De Britse coureur geeft echter eerlijk toe dat Red Bull misschien een stapje te sterk is: "We willen dit jaar races winnen, daar willen we terecht komen. Natuurlijk wil je vechten voor het wereldkampioenschap, maar Red Bull heeft het echt fantastisch gedaan. Het gat met de rest van het veld is misschien wel het grootst van de afgelopen 6, 7 of 8 jaar. Het is enorm indrukwekkend."