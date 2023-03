Alonso verwacht podiumplek voor Verstappen: "Minimaal"

Door problemen met zijn aandrijfas kwam Max Verstappen gisteren in de Saoedische kwalificatie niet verder dan de vijftiende plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur ziet zichzelf niet als een kanshebber voor de zege, niet iedereen denkt daar zo over. Fernando Alonso verwacht Verstappen dan ook op het podium.

Alonso kende, in tegenstelling tot Verstappen, een zeer sterke kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit. De Spaanse Aston Martin-coureur liet weer eens zien tot wat hij in staat is. Alonso reed de derde tijd en mag door de gridstraf van Charles Leclerc vanaf de tweede plaats starten. Hij is zelf weifelend over zijn kansen, maar dat betekent niet dat hij direct al met de witte vlag gaat zwaaien.

Alonso houdt echter wel rekening met Verstappen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaat er namelijk vanuit dat Verstappen een inhaalrace zal gaan rijden. Alonso deelt zijn mening en wordt geciteerd door RaceFans: "Ik denk dat Max zich uiteindelijk met de race zal gaan bemoeien. Ze hebben dit voordeel. Ik weet niet meer welke race het was, maar vorig jaar wisselde hij zijn Power Unit en won hij zelfs de race. Ik denk dus dat er geen twijfel bestaat dat hij op het podium gaat eindigen, minimaal."