Perez kijkt niet naar Verstappen: "Max komt niet langs in mijn gedachten"

Door de aandrijfasproblemen van Max Verstappen ging zijn teamgenoot Sergio Perez er gisteren in Saoedi-Arabië met de pole position vandoor. De Mexicaan was snel in de kwalificatie en wordt dan ook gezien als de favoriet voor de zege. Perez ziet Verstappen nog niet als een rivaal voor de zege.

Verstappen was in alle drie de vrije trainingen in Jeddah de snelste coureur. Het was dan ook de verwachting dat hij de pole position zou gaan pakken in de Saoedische straten. Niets bleek echter minder waar, want zijn aandrijfas gooide dus roet in het eten. Aangezien Verstappen in het verleden vaker vanuit geslagen positie naar de zege reed, ziet men hem nog steeds als een outsider voor de zege.

Verstappens Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez kent de krachten van de Nederlander. Toch maakt de Mexicaan zich niet zoveel zorgen over Verstappen. Perez blijft goed gemutst en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Max zal niet langs komen in mijn gedachten als ik mij ga voorbereiden op de race van zondag. Ik zal er vanaf de eerste startplaats voor moeten gaan zorgen dat ik aan de leiding van de race blijf in de eerste rondjes van de Grand Prix."