Wolff grapt: "Misschien deed Red Bull dat wel met opzet"

Het team van Mercedes profiteerde in de Saoedische kwalificatie optimaal van de problemen van anderen. Door de gridstraf van Charles Leclerc mag George Russell de Grand Prix morgen immers vanaf de derde startplaats beginnen. Teambaas Toto Wolff kan dan ook prima leven met het resultaat.

Mercedes komt al het gehele weekend veel snelheid tekort ten opzichte van de concurrentie van Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. Door de gridstraf van Leclerc en de problemen bij Max Verstappen, starten de Mercedessen morgen veel verder naar voren dan werd verwacht. De derde startplaats van Russell is een flinke opsteker, de achtste tijd van Lewis Hamilton in de kwalificatie is dan weer een domper.

Verwachtingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff had niet veel meer verwacht van zijn twee coureurs. De Oostenrijker weet dat zijn team nog veel worstelt met de wagen en na afloop van de kwalificatie was hij dan ook ingetogen bij Sky Sports: "Ik denk dat dit is waar wij hadden verwacht dat we zouden staan. We weten dat we wat problemen hebben en dat we in een gevecht zitten. We moeten grote stappen gaan zetten met het oog op de race."

Pace

Wolff weet dan ook nog niet hoe sterk Mercedes voor de dag zal gaan komen in het vervolg van het weekend. De Oostenrijker is echter nog wel goed gemutst en grapt over de problemen van Verstappen: "Misschien deden ze het wel met opzet om vanuit het achterveld te gaan winnen! Ik denk dat we met onze racepace op het niveau zitten van Ferrari en Aston Martin. Volgens onze pace van gisteren moeten we op dat niveau zitten."