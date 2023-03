Red Bull moet versnellingsbak Verstappen wisselen

Max Verstappen klaagde tijdens de vrijdag in Saoedi-Arabië over een paar probleempjes met zijn versnellingsbak. Het team van Red Bull Racing heeft tijdens de afgelopen uren geluisterd naar de kritiek van hun Nederlandse coureur. Tijdens de vrije training werd namelijk het een en ander bekend gemaakt.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Red Bull de versnellingsbak van Verstappen heeft vervangen. De regerend wereldkampioen krijgt voor de rest van het weekend de beschikking over een nieuwe versnellingsbak en ook over een nieuwe driveline voor zijn versnellingsbak. Aangezien het pas de eerste versnellingsbakwissel van het seizoen is, volgt er geen gridstraf.