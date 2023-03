Hamilton houdt hoop: "Auto is lastig te besturen"

Het team van Mercedes kende geen sterk begin van het Saoedische Grand Prix-weekend in Jeddah. In de tweede vrije training reed George Russell nog de vijfde tijd, maar Lewis Hamilton kwam niet verder dan de elfde tijd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is daar vanzelfsprekend niet tevreden mee, maar hij blijft hoopvol.

Hamilton kende een teleurstellende seizoensopener in Bahrein en kon dat in de twee vrije trainingen in Jeddah niet recht zetten. In de eerste vrije training noteerde de Britse Mercedes-coureur nog de zesde tijd, maar onder het kunstlicht ging het direct alweer wat minder. De elfde tijd was niet waar Hamilton op gehoopt had en het zorgt voor veel vraagtekens.

Balans

Na afloop van de tweede vrije training was Hamilton vanzelfsprekend niet tevreden met zijn resultaten. De Britse coureur was daar open over in gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports. Hamilton: "Het was ongeveer hetzelfde, we lagen iets van een seconde achter. Ik was echter nog steeds aan het worstelen met de auto in allebei de sessies. We gaan door met het kijken naar de details om de balans te verbeteren waardoor de auto makkelijker te besturen zou moeten zijn."

Lastig te besturen

Hamilton voelt zich nog niet helemaal op zijn gemak in de cockpit van zijn nieuwe Mercedes. De Brit steekt dat niet onder stoelen of banken en het was dan ook duidelijk te zien in de tweede vrije training. Hamilton: "Deze auto is lastig te besturen, maar ik weet dat iedereen op de fabriek hard aan het werk is. Ik moet gewoon geduldig blijven. Qua performance is het ongeveer hetzelfde als afgelopen seizoen."