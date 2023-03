Steiner maakt zich geen zorgen om Ferrari-problemen: "Niets te maken met ons"

Het team van Ferrari heeft dit weekend een extra uitdaging aangezien Charles Leclerc direct tegen een gridstraf aanloopt. De Monegask is al over zijn maximum aantal Control Electronics heen gegaan en dat betekent dus een gridstraf. Bij klantenteam Haas maken ze zich geen zorgen over mogelijke motorproblemen.

Ferrari kende vorig jaar een seizoen vol met betrouwbaarheidsproblemen. De krachtbronnen van het team gingen meerdere keren kapot en dat leverde Ferrari een forse achterstand op in het wereldkampioenschap. Bij de klantenteams leken er minder problemen te zijn, maar dat betekent niet dat zijn geen risico's lopen. De uitvalbeurt van Leclerc in Bahrein en de wissel van de CE's kunnen dan ook voor zorgen zorgen.

Bij klantenteam Haas maken ze zich helemaal geen zorgen over mogelijke problemen met de krachtbronnen. Haas-teambaas Günther Steiner ziet het niet als zijn zaak en bij Ekstra Bladet spreekt hij zich erover uit: "Ferrari heeft een probleem, dat heeft niets met ons te maken. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, dat hebben ze mij niet verteld. Ik heb het trouwens ook niet gevraagd! Ze hebben ons wel gezegd dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dus nee, we gaan niets veranderen."