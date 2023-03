Sainz en Leclerc krijgen nieuwe ICE in Saoedi-Arabië

Het team van Ferrari neemt voor het Saoedische Grand Prix-weekend geen risico's. Eerder werd al bekend dat Charles Leclerc tegen een gridstraf aanloopt aangezien hij de beschikking krijgt over nieuwe control electronics, nu blijkt dat hij ook de beschikking krijgt over een compleet nieuwe ICE.

Het team van Ferrari geeft de Monegaskische coureur en zijn teamgenoot Carlos Sainz namelijk allebei een nieuwe Internal Combustion Engine. Aangezien dit pas hun tweede ICE wordt, krijgen ze hiervoor allebei geen gridstraf. Leclerc krijgt daarnaast ook nog een nieuwe MGU-H, ook hier ontvangt hij geen gridstraf voor. Ook McLaren-coureur Lando Norris krijgt een nieuwe ICE van zijn team.

New document: New PU elements for this Competition

