"Hamilton neemt afscheid van rechterhand Angela Cullen"

Lewis Hamilton werd in de afgelopen jaren overal geschaduwd door zijn rechterhand Angela Cullen. Cullen was Hamiltons personal trainer en rechterhand. Hamilton werd tijdens vrijwel elk raceweekend geholpen door Cullen, maar daar komt nu een einde aan. De Brit laat weten dat ze afscheid nemen van elkaar.

In een uitgebreide post op Instagram laat Hamilton weten dat Cullen vertrekt als zijn rechterhand. Vergezeld met door een aantal foto's deelt Hamilton het nieuws met zijn fans. De Britse Mercedes-coureur is zeer complimenteus: "Voor de laatste zeven jaar was Angela aan mijn zijde en pushte ze mij om de beste versie van mijzelf te zijn. Ik ben een sterkere atleet en een beter persoon geworden door haar."